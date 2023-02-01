Росстат: в России в 2022 году резко выросло производство гречки и масла, но упал выпуск творога и шоколада

Промышленное производство в России по итогам 2022 года снизилось на 0,6%. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном 1 февраля.

При этом рост объемов показали сырьевой (+0,8%) и энергетический сектор (+0,1%). Обрабатывающие производства снизили объемы выпуска продукции на 1,3%. Для сравнения, в Петербурге промпроизводство в целом в 2022 году выросло на 3,9%, в обрабатывающем секторе — на 5,1%.

В России самое заметное падение произошло в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 44,7%, прочих транспортных средств — на 4,2%, текстильных изделий — на 8,3%, табачных изделий — на 7,1%. Производство древесины сократилось на 19,1%, бумаги и бумажных изделий — на 9,1%, электрического оборудования — на 3,7%, химических веществ — на 3,8%.