Росстат: в России в 2022 году резко выросло производство гречки и масла, но упал выпуск творога и шоколада

Промышленное производство в России по итогам 2022 года снизилось на 0,6%. Об этом говорится в отчете Росстата, опубликованном 1 февраля.
При этом рост объемов показали сырьевой (+0,8%) и энергетический сектор (+0,1%). Обрабатывающие производства снизили объемы выпуска продукции на 1,3%. Для сравнения, в Петербурге промпроизводство в целом в 2022 году выросло на 3,9%, в обрабатывающем секторе — на 5,1%.
В России самое заметное падение произошло в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 44,7%, прочих транспортных средств — на 4,2%, текстильных изделий — на 8,3%, табачных изделий — на 7,1%. Производство древесины сократилось на 19,1%, бумаги и бумажных изделий — на 9,1%, электрического оборудования — на 3,7%, химических веществ — на 3,8%.
Объемы производства продуктов питания увеличилось на 0,4%. Самый заметный рост продемонстрировал выпуск охлажденного рыбного филе (+19,7%), замороженного филе (+9,2%), гречки (+14,4%), макаронных изделий (6,8%), парной или охлажденной свинины (+7,7%), крупного рогатого скота (+6,6%), нерафинированного подсолнечного масла (+14,3%), сливочного масла (+11,2%)
При этом производство творога снизилось по сравнению с 2021 годом на 7,7%, шоколада и кондитерских изделий с сахаром сократилось на 3,7%, рыбных пресервов — 9,7%.
Выпуск лекарственных средств и материалов вырос на 8,6%, в том числе выпуск фармацевтических субстанций (+26,5%), лекарственных средств (+8,6%), перевязочных средств (+22,9%), клейких перевязочных материалов (+25,7%), сывороток и вакцин в дозах (+16,6%).
Производство напитков увеличилось на 3,1%, одежды — на 2,1%, производство готовых металлических изделий — на 7%,