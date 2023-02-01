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    Петростат подвел итоги для петербургских заводов: выпуск авто упал в 10 раз, производство одежды выросло в 2,4 раза

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    9 комментариев

    Промышленные предприятия Петербурга нарастили выпуск продукции на 3,9%, следует из отчета Петростата, опубликованного 1 февраля. Только обрабатывающие производства увеличили объемы на 5,1%.

    Самый заметный рост наблюдался в производстве одежды (2,4 раза), текстильных изделий (42,1%), бумаги и бумажных изделий (37,9%), мебели (35,2%), кожи и изделий из кожи (34,9%). Самое большое падение случилось в сегменте автотранспортных средств: их выпуск упал на 90,2%.

    Производство пищевых продуктов выросло на 23,1%, лекарств на 17,3%. В то же время выпуск напитков снизился на 7,2%, табачных изделий — на 2,7%.

    Металлургическое производство увеличилось на 15,9%, а вот выпуск машин и оборудования сократился на 0,3%, компьютеров — на 2,3%, электрического оборудования — на 7,5%

    Подробнее о том, что происходило с промышленностью Петербурга в прошлом году, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 9

    Михаил Микушин01 Фев 2023 в 22:10
    Производство ваты и портянок выросло в 2,4 раза..... более 500 тысяч молодых мужчин-профессионалов покинули Россию с феврадя 2022 года.....
    +4−0
    муматор01 Фев 2023 в 21:32
    нет желания уточнить - какой именно одежды? Для кого она?
    +7−0
    baddanZer01 Фев 2023 в 21:18
    Граждане стали больше ходить пешком и теплее одеваться.
    +2−0
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