Петростат подвел итоги для петербургских заводов: выпуск авто упал в 10 раз, производство одежды выросло в 2,4 раза

Промышленные предприятия Петербурга нарастили выпуск продукции на 3,9%, следует из отчета Петростата, опубликованного 1 февраля. Только обрабатывающие производства увеличили объемы на 5,1%.

Самый заметный рост наблюдался в производстве одежды (2,4 раза), текстильных изделий (42,1%), бумаги и бумажных изделий (37,9%), мебели (35,2%), кожи и изделий из кожи (34,9%). Самое большое падение случилось в сегменте автотранспортных средств: их выпуск упал на 90,2%.

Производство пищевых продуктов выросло на 23,1%, лекарств на 17,3%. В то же время выпуск напитков снизился на 7,2%, табачных изделий — на 2,7%.