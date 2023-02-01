Баскетбольный «Зенит» обыграл МБА и прервал трехматчевую серию поражений

Победой баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч Единой лиги ВТБ против МБА (Москва). Встреча проходила 1 февраля в Петербурге.
Сине-бело-голубые выиграли со счетом 73:71 (18:22, 16:18, 17:10, 22:21). Самыми результативными игроками «Зенита» стали Ройс Хэмм (17 очков), Томас Эртель (16) и Трэй Томпкинс (15). У соперника отличились Андрей Лопатин (17), Даниил Касаткин (9) и Сергей Клюев (9) и Даниил Аксёнов (9).
Благодаря этой победе «Зенит» прервал трехматчевую серию поражений. Следующим соперником петербуржцев станет ЦСКА. Встреча пройдет 6 февраля.