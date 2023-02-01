РБК: Правительство согласовало продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту

Комиссия правительства согласовала сделку по продаже «Вымпелкома». Об этом 1 февраля сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.



Отмечается, что в договоре будут прописаны равные условия для всех держателей бондов — при согласовании сделки подобный пункт был указан в качестве одного из замечаний.

VEON объявила о продаже «Вымпелкома» в конце ноября 2022 года.

Во главе группы российских менеджеров будет гендиректор компании Александр Торбахов. Холдинг оценил российский бизнес в 370 миллиардов рублей. VEON за счет списания долга получит 130 миллиардов рублей.