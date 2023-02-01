РБК: Правительство согласовало продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту

Комиссия правительства согласовала сделку по продаже «Вымпелкома». Об этом 1 февраля сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.
Отмечается, что в договоре будут прописаны равные условия для всех держателей бондов — при согласовании сделки подобный пункт был указан в качестве одного из замечаний.
VEON объявила о продаже «Вымпелкома» в конце ноября 2022 года.
Во главе группы российских менеджеров будет гендиректор компании Александр Торбахов. Холдинг оценил российский бизнес в 370 миллиардов рублей. VEON за счет списания долга получит 130 миллиардов рублей.
Предполагается, что сделку должны закрыть к 1 июня 2023 года. Срок может быть продлен в том случае, если не получится вовремя оформить разрешительную документацию. В том числе, одобрение правительственной комиссии.
После продажи компании «Билайн» не будет менять название.
Пользователям мобильной сети в России «Вымпелком» больше известен как «Билайн». Ранее гендиректор оператора Александр Торбахов заявлял, что смена названия бренда не планируется.
«Конечно, не сменит», — заявлял он в ответ на соответствующий вопрос.