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    РБК: Правительство согласовало продажу «Вымпелкома» российскому менеджменту

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    4 комментария

    Комиссия правительства согласовала сделку по продаже «Вымпелкома». Об этом 1 февраля сообщает РБК со ссылкой на несколько источников.

    Отмечается, что в договоре будут прописаны равные условия для всех держателей бондов — при согласовании сделки подобный пункт был указан в качестве одного из замечаний.

    VEON объявила о продаже «Вымпелкома» в конце ноября 2022 года.

    Во главе группы российских менеджеров будет гендиректор компании Александр Торбахов. Холдинг оценил российский бизнес в 370 миллиардов рублей. VEON за счет списания долга получит 130 миллиардов рублей.

    Предполагается, что сделку должны закрыть к 1 июня 2023 года. Срок может быть продлен в том случае, если не получится вовремя оформить разрешительную документацию. В том числе, одобрение правительственной комиссии.

    После продажи компании «Билайн» не будет менять название.

    Пользователям мобильной сети в России «Вымпелком» больше известен как «Билайн». Ранее гендиректор оператора Александр Торбахов заявлял, что смена названия бренда не планируется.

    «Конечно, не сменит», — заявлял он в ответ на соответствующий вопрос.

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    Комментарии 4

    Эд Хэммет01 Фев 2023 в 20:40
    В тоталитарном государстве не может быть крупной собственности в частных руках, не может быть отраслей с высокой конкуренцией. Недавно сменилось руководство Лукойла. Теперь Билайн сольют. Его потом приберет Сбербанк или Газпром. В каком направлении всё движется, вполне ясно.
    +0−0
    Инкогнито202101 Фев 2023 в 20:24
    мутная сделка!! тут допрашивать надо всех кто участует
    +0−0
    Kot Piter01 Фев 2023 в 19:43
    Что это за менеджеры с 370 млрд. хоть и рублей?!
    +1−0
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