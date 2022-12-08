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    После продажи российскому менеджменту «Билайн» останется собой

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    1 комментарий

    После продажи российскому менеджменту компанией Veon мобильного оператора «Билайн», смены названия бренда не будет. Об это рассказал представителям СМИ генеральный директор оператора Александр Торбахов.

    «Конечно, не сменит», – заявил он журналистам в ответ на вопрос о смене названия после изменения собственника (цитата по РИА Новости).

    О продаже «Вымпелкома» телекоммуникационная компания Veon из Нидерландов объявил в начале ноября. Компания будет продана российскому менеджменту. Сумма сделки оценивается в 130 миллиардов рублей.

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    Комментарии 1

    Свободу Лёхе!09 Дек 2022 в 00:17
    ппц..(
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