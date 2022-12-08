После продажи российскому менеджменту «Билайн» останется собой

После продажи российскому менеджменту компанией Veon мобильного оператора «Билайн», смены названия бренда не будет. Об это рассказал представителям СМИ генеральный директор оператора Александр Торбахов.



«Конечно, не сменит», – заявил он журналистам в ответ на вопрос о смене названия после изменения собственника (цитата по РИА Новости).

О продаже «Вымпелкома» телекоммуникационная компания Veon из Нидерландов объявил в начале ноября. Компания будет продана российскому менеджменту. Сумма сделки оценивается в 130 миллиардов рублей.