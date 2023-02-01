В Петербурге суд сурово наказал абьюзера, который решил сжечь возлюбленную и ее мать

Калининский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Бригалды, признанного виновным в порче имущества и покушении на убийство двух лиц. Об этом 1 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что 28 июля 2021 года мужчина поджег квартиру в доме 71 по Светлановскому проспекту. Сделано это было после ссоры с девушкой Ангелиной, которая Сергея отвергла. Для дела он купил на АЗС бензин и соорудил примитивный вариант «коктейля Молотова». После он бросил зажженную бутылку в окно. Огонь уничтожил имущество на 428 тысяч рублей, также в пожаре немного пострадала мама Ангелины. Она успела выбежать и вызвать сотрудников МЧС. А самой Ангелины дома вовсе не было.

Бригалда вину признал частично. Он рассказал, что был в отношениях с Ангелиной, жил с ней, но вдруг девушка заявила, что хочет расстаться. Ревность взяла верх над разумом мужчины. Он пришел к дому на Светлановском, чтобы поговорить, но дверь ему никто не открыл. После этого Сергей не придумал ничего умнее, чем поджог. Когда из квартиры пошел дым, мужчина испугался, понял, что внутри мама Ангелины, и позвонил бывшей. Следствие изучило переписку пары до пожара. Сергей угрожал девушке поджогом, но, по его словам, лишь для того, чтобы напугать. Умысла на убийство у него якобы не было. Также он полагал, что материальный ущерб будет меньше, так как жилье давно требовало ремонта. Суду мужчина признался, что все еще любит Ангелину.