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    В Петербурге суд сурово наказал абьюзера, который решил сжечь возлюбленную и ее мать

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    3 комментария

    Калининский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Бригалды, признанного виновным в порче имущества и покушении на убийство двух лиц. Об этом 1 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Было установлено, что 28 июля 2021 года мужчина поджег квартиру в доме 71 по Светлановскому проспекту. Сделано это было после ссоры с девушкой Ангелиной, которая Сергея отвергла. Для дела он купил на АЗС бензин и соорудил примитивный вариант «коктейля Молотова». После он бросил зажженную бутылку в окно. Огонь уничтожил имущество на 428 тысяч рублей, также в пожаре немного пострадала мама Ангелины. Она успела выбежать и вызвать сотрудников МЧС. А самой Ангелины дома вовсе не было.

    Бригалда вину признал частично. Он рассказал, что был в отношениях с Ангелиной, жил с ней, но вдруг девушка заявила, что хочет расстаться. Ревность взяла верх над разумом мужчины. Он пришел к дому на Светлановском, чтобы поговорить, но дверь ему никто не открыл. После этого Сергей не придумал ничего умнее, чем поджог. Когда из квартиры пошел дым, мужчина испугался, понял, что внутри мама Ангелины, и позвонил бывшей. Следствие изучило переписку пары до пожара. Сергей угрожал девушке поджогом, но, по его словам, лишь для того, чтобы напугать. Умысла на убийство у него якобы не было. Также он полагал, что материальный ущерб будет меньше, так как жилье давно требовало ремонта. Суду мужчина признался, что все еще любит Ангелину.

    Девушка пояснила, что приняла решение о расставании, так как Сергей пытался ее душить, грозился убить, забрасывал ее страшными и обидными сообщениями, а также не хотел съезжать с квартиры.

    Суд назначил наказание в виде 8,5 лет в колонии строгого режима. Гражданский иск на 428 тысяч рублей также удовлетворен.

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    ПетербургДомашнее насилиеКолония строгого режимаПоджогАбьюзер
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    Комментарии 3

    Annonym9101 Фев 2023 в 14:02
    Да очередная история про то как какая то Дура видимо думая что сможет изменить выбрала какого то бедного Ассоциального Элемента и вот теперь поплатилась , а сколько таких девушек которым 26 - 36 лет и которые по тихому потому что они Красивые а их парень или муж ревнивец и абузер получают удары в те части тела где синяки скрываются одеждой и таких ну порядочно .
    В То время как нормальные Честные , Порядочные , Иннтелегентные , Принципиальные парни не смотря на все подарки и знаки внимания которые они делают по своим материальным возможностям тем девушкам которые им нравятся их по сути просто используют .
    Как там было в песне "Соглашайся хотя бы на Рай в Шалаше если терем с дворцов кто то занял" да они
    ( девушки ) соглашаются но с теми кому ваще место в Лагерях и на Зонах ....
    +1−1
    SU LUX INN01 Фев 2023 в 13:42
    какие-то Сомнительные аргументы она привела! это все не Повод расставаться! адекватного молчела Сейчас так просто не найдешь, надо было Немного потерпеть!
    +1−5
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