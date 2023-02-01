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    «Нашли иголку в стоге сена». В Австралии отыскали утерянную капсулу с радиоактивным веществом

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    13 комментариев

    Капсула с опасным для человека цезием-137 найдена на дороге в Западной Австралии через неделю после того, как была замечена её пропажа.

    Как сообщили в Департаменте пожарной и аварийной службы (DFES), недельные поиски увенчались успехом 1 февраля около одиннадцати часов утра по местному времени. Пропажу отыскали в двух метрах от северного края шоссе Great Northern Highway.

    Отмечается, что местность малонаселённая. Главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон заверил, что опасность получить облучение крайне мала: риск есть, если находиться рядом с источником в течение определённого времени.

    Результат поисковой операции называют потрясающим. Капсулу размером меньше монеты искали на расстоянии в 1,4 км. «По сути, мы нашли иголку в стоге сена», — сказал комиссар пожарной и аварийно-спасательной службы Даррен Клемм.

    Капсулу в свинцовом контейнере везут в Ньюман. В четверг её собираются переправить в медицинское учреждение в Перте.

    Пропажу источника излучения заметили 25 января — через неделю после того, как груз был доставлен в Перт. Отсутствовал один из четырех крепежных болтов, как и сам источник излучения и все винты на датчике. Предполагается, что при транспортировке раскрутился один из винтов, и капсула выпала в пути в период с 12 по 16 января. Чиновники предупредили население, что подходить к ней ближе, чем на пять метров, нельзя. Излучение цилиндра равно 10 рентгеновским снимкам в час. Опасность — от ожогов до лучевой болезни. Было опасение, что капсула могла застрять в шине другого автомобиля и оказаться далеко от района поиска.

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    Комментарии 13

    Алик-101 Фев 2023 в 14:22
    Детский садик. У них абсолютно нет представления как обращаться с подобными источниками. Не удивлюсь, если в Австралии валяются другие, которые просто не нашли
    +1−0
    Maik501 Фев 2023 в 14:00
    Где нашли... Где потеряли, там и нашли.
    +0−0
    26510184701 Фев 2023 в 13:44
    Мне кажется, что особо и стараться не пришлось- дозиметр чувствительный только надо. Да, только с расстояниями явно напутано- одно дело 1, 4км проехать с дозиметром , другое- 1400 км. Сдаётся мне, когда писали букву к лишнюю поставили- 1400 метров наверно.
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