«Нашли иголку в стоге сена». В Австралии отыскали утерянную капсулу с радиоактивным веществом

Капсула с опасным для человека цезием-137 найдена на дороге в Западной Австралии через неделю после того, как была замечена её пропажа.
Как сообщили в Департаменте пожарной и аварийной службы (DFES), недельные поиски увенчались успехом 1 февраля около одиннадцати часов утра по местному времени. Пропажу отыскали в двух метрах от северного края шоссе Great Northern Highway.
Отмечается, что местность малонаселённая. Главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон заверил, что опасность получить облучение крайне мала: риск есть, если находиться рядом с источником в течение определённого времени.
Результат поисковой операции называют потрясающим. Капсулу размером меньше монеты искали на расстоянии в 1,4 км. «По сути, мы нашли иголку в стоге сена», — сказал комиссар пожарной и аварийно-спасательной службы Даррен Клемм.
Капсулу в свинцовом контейнере везут в Ньюман. В четверг её собираются переправить в медицинское учреждение в Перте.
Пропажу источника излучения заметили 25 января — через неделю после того, как груз был доставлен в Перт. Отсутствовал один из четырех крепежных болтов, как и сам источник излучения и все винты на датчике. Предполагается, что при транспортировке раскрутился один из винтов, и капсула выпала в пути в период с 12 по 16 января. Чиновники предупредили население, что подходить к ней ближе, чем на пять метров, нельзя. Излучение цилиндра равно 10 рентгеновским снимкам в час. Опасность — от ожогов до лучевой болезни. Было опасение, что капсула могла застрять в шине другого автомобиля и оказаться далеко от района поиска.