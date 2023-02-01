«Нашли иголку в стоге сена». В Австралии отыскали утерянную капсулу с радиоактивным веществом

Капсула с опасным для человека цезием-137 найдена на дороге в Западной Австралии через неделю после того, как была замечена её пропажа.



Как сообщили в Департаменте пожарной и аварийной службы (DFES), недельные поиски увенчались успехом 1 февраля около одиннадцати часов утра по местному времени. Пропажу отыскали в двух метрах от северного края шоссе Great Northern Highway.



Отмечается, что местность малонаселённая. Главный санитарный врач Западной Австралии Эндрю Робертсон заверил, что опасность получить облучение крайне мала: риск есть, если находиться рядом с источником в течение определённого времени.

