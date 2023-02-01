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    В Челябинске врачи спасли малыша, который проглотил связку ключей

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    Врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли полуторагодовалого малыша, который случайно проглотил связку ключей. К врачам обратились заподозрившие неладное родители мальчика, сообщается 1 февраля на официальной странице медучреждения во «ВКонтакте».

    Рентген показал, что в животе у маленького пациента действительно находятся два ключа. Их удалили под наркозом, процедура прошла благополучно.

    Фото: Челябинская областная детская клиническая больница
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    Врачи предупредили, что скорую помощь нужно вызывать сразу, как только ребенок проглотил металлический предмет, который может окислиться в желудке. Если ребенок проглотил нечто не из металла, нужно понаблюдать за его состоянием.

    Фото: Челябинская областная детская клиническая больница

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