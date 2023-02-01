Прокуратура показала квартиру, подожжённую после убийства в Москве. Подозреваемые задержаны

Сотрудники правоохранительных органов за несколько часов выяснили, что до пожара в квартире на Чистопольской улице в Москве у погибших была компания.
«Столичными полицейскими по горячим следам задержаны двое подозреваемых, которые будут переданы в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 1 февраля.
В прокуратуре Москвы уточнили, что задержанным 37 и 27 лет. По предварительным данным, один из них приложил руку к ножевым ранениям, второй поджигал квартиру. Вместе с мужчинами из квартиры пропало имущество.
Пожар на Чистопольской тушили около пяти часов утра. Когда с огнём удалось справиться, на месте нашли мёртвым 59-летнего хозяина и ещё одного мужчину, личность которого устанавливается. Травмы обоих дали понять, что смерть могла быть насильственной.