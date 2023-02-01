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    Прокуратура показала квартиру, подожжённую после убийства в Москве. Подозреваемые задержаны

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    1 комментарий

    Сотрудники правоохранительных органов за несколько часов выяснили, что до пожара в квартире на Чистопольской улице в Москве у погибших была компания.

    «Столичными полицейскими по горячим следам задержаны двое подозреваемых, которые будут переданы в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 1 февраля.

    В прокуратуре Москвы уточнили, что задержанным 37 и 27 лет. По предварительным данным, один из них приложил руку к ножевым ранениям, второй поджигал квартиру. Вместе с мужчинами из квартиры пропало имущество.

    Пожар на Чистопольской тушили около пяти часов утра. Когда с огнём удалось справиться, на месте нашли мёртвым 59-летнего хозяина и ещё одного мужчину, личность которого устанавливается. Травмы обоих дали понять, что смерть могла быть насильственной.

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    Комментарии 1

    syshsun01 Фев 2023 в 11:55
    Может все-таки групповой суицид с самоподжогом.
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