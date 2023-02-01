Приставал в подъезде и опубликовал «взрослые» снимки. Девочка из Петербурга указала полиции на подростка

К петербургскому школьнику постучалась полиция — к нему привел рассказ девочки, пережившей сексуальное насилие. Также в деле фигурирует распространение интимных фотографий.



Мать пострадавшей обратилась к правоохранителям накануне, стало известно «Фонтанке» 1 февраля. Она рассказала, что девятиклассник в середине января приставал к ее 12-летней дочери в подъезде дома по Дунайскому проспекту. Кроме того, через два дня он якобы раздобыл интимные фото девочки и распространил их.



Через пару часов после заявления петербурженки подозреваемого нашли. Возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера и обороте порнографии.

