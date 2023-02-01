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    Приставал в подъезде и опубликовал «взрослые» снимки. Девочка из Петербурга указала полиции на подростка

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    К петербургскому школьнику постучалась полиция — к нему привел рассказ девочки, пережившей сексуальное насилие. Также в деле фигурирует распространение интимных фотографий.

    Мать пострадавшей обратилась к правоохранителям накануне, стало известно «Фонтанке» 1 февраля. Она рассказала, что девятиклассник в середине января приставал к ее 12-летней дочери в подъезде дома по Дунайскому проспекту. Кроме того, через два дня он якобы раздобыл интимные фото девочки и распространил их.

    Через пару часов после заявления петербурженки подозреваемого нашли. Возбуждено дело о насильственных действиях сексуального характера и обороте порнографии.

    Пока подросток сидит в изоляторе временного содержания. Ему 16 лет, он учится в одной из школ Фрунзенского района и живет недалеко от дома, где, предположительно, и произошло преступное.

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    Сексуальное насилиеСексуальное домогательствоРаспространение интимных фото
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