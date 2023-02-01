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    В России вступил в действие ГОСТ, ограничивающий скорость электросамокатов и моноколес

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    Национальный стандарт, ограничивающий скорость электрических средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения, вступил в силу в России с 1 февраля этого года.

    Требования утвержденного Росстандартом документа носят рекомендательный характер, пишет РИА Новости. Однако выполняющие их компании будут указывать, что продукция соответствует ГОСТу.

    Стандарт также устанавливает требования безопасности электробатарей, методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе, необходимую комплектацию и документацию.

    Правительство в октябре прошлого года утвердило изменения в ПДД, которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч. Масса такого электротранспорта не должна превышать 35 кг. На нём разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам. Движение средств индивидуальной мобильности будут регулировать специальные дорожные знаки.

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