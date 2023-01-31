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    Книги

    В Москве на замену «Нацбесту» учредили «Главкнигу» и обещают победителю золотой слиток. В Петербурге удивлены

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    В России учредили литературную премию «Главкнига». Организаторы сообщили «Фонтанке», что позиционируют себя как новую формацию премии «Национальный бестселлер». При этом в оргкомитете «Нацбеста» о новой премии не знают.

    Учредителями «Главкниги» стали куратор литературной премии «Дальний Восток» и литературного фестиваля «ЛиТР (Литература Тихоокеанской России)» Вячеслав Коновалов и предприниматель, основатель издательского дома «Городец» Антон Треушников, который также занимался организацией «Нацбеста» в последние несколько лет.

    «Главкнигой» назовут художественное произведение, написанное на русском языке и подписанное в печать в год, предшествующий вручению. Оргкомитет подчеркивает, что особенностью конкурса станет максимальная прозрачность процесса голосования. Отметим, именно так себя позиционировал «Нацбест».

    Премиальный сезон начинается 15 февраля. Короткий список будет объявлен 13 апреля. Открытое голосование жюри и финал премии состоятся 28 мая в Москве. Такой календарь «Главкнига» копирует у «Нацбеста». Главное отличие — в месте проведения финала: «Национальный бестселлер» всегда объявлял победителя в Петербурге и считался единственной крупной литературной премией, вручавшейся в Северной столице.

    Победителю «Главкниги» обещают золотой слиток эквивалентом 1 000 000 рублей. Это в два раза больше, чем планировал присудить «Нацбест» в свой последний сезон.

    При этом, как сообщил «Фонтанке» ответственный секретарь оргкомитета премии «Национальный бестселлер» Владислав Толстов, у него есть информация только о решении оргкомитета взять паузу на один год и не проводить премию в этом году. «Ни о какой новой премии „Главкнига» я не знаю», — отметил Толстов.

    Напомним, «Национальный бестселлер»–2022 составил короткий список и после этого принял решение завершить премиальный сезон. Финалистами тогда стали Павел Басинский, Кирилл Рябов, София Синицкая, Юлия Кисина, Ислам Ханипаев и Сергей Авилов. Решение не вручать главный приз организаторы конкурса связали с общественно-политической обстановкой.

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