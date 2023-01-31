В Москве на замену «Нацбесту» учредили «Главкнигу» и обещают победителю золотой слиток. В Петербурге удивлены

В России учредили литературную премию «Главкнига». Организаторы сообщили «Фонтанке», что позиционируют себя как новую формацию премии «Национальный бестселлер». При этом в оргкомитете «Нацбеста» о новой премии не знают.

Учредителями «Главкниги» стали куратор литературной премии «Дальний Восток» и литературного фестиваля «ЛиТР (Литература Тихоокеанской России)» Вячеслав Коновалов и предприниматель, основатель издательского дома «Городец» Антон Треушников, который также занимался организацией «Нацбеста» в последние несколько лет.



«Главкнигой» назовут художественное произведение, написанное на русском языке и подписанное в печать в год, предшествующий вручению. Оргкомитет подчеркивает, что особенностью конкурса станет максимальная прозрачность процесса голосования. Отметим, именно так себя позиционировал «Нацбест».



Премиальный сезон начинается 15 февраля. Короткий список будет объявлен 13 апреля. Открытое голосование жюри и финал премии состоятся 28 мая в Москве. Такой календарь «Главкнига» копирует у «Нацбеста». Главное отличие — в месте проведения финала: «Национальный бестселлер» всегда объявлял победителя в Петербурге и считался единственной крупной литературной премией, вручавшейся в Северной столице.

