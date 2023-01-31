Лукашенко обменял трактор на чучело льва в Зимбабве

Глава Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся в Зимбабве с официальным визитом, подарил президенту Эммерсону Мнангагве трактор Belarus 92s. Ключи от него преподнесли на бархатной подушечке, а сама техника была упакована в красно-зеленый атлас. Фотографии 31 января опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».
В ответ Мнангагве подарил своему коллеге чучело настоящего льва. Обмен презентами произошел в ходе передачи зимбабвийским аграриям белорусской сельхозтехники.
«Прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», — цитирует Лукашенко ТАСС.
В прошлом году трактор Belarus от Лукашенко получил Владимир Путин. Правда, в форме сертификата.