    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    4 м/с, зап

    760мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.25eur58.24
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКуда пойти на выходныхСправочник мобилизацииСуицид в КаменкеОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор. А президент Таджикистана – пирамиду из дынь и арбузов

    2654
    2 комментария

    Несколько иностранных лидеров уже поздравили президента России Владимира Путина с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 70 лет.

    Как сообщает пресс-служба Кремля 7 октября, Путину с поздравлениями звонили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Южной Африки Сирил Рамафоза и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

    А президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в Петербург на неформальную встречу руководителей государств – участников СНГ, рассказал, что подарил Путину трактор BELARUS-1523.3. Журналисты показали, какой сертификат получил российский лидер.

    «Трактор такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки», – рассказал Лукашенко.

    Еще один интересный подарок – пирамида из дынь, которая образовалась у Константиновского дворца. Это уже идея президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Корреспонденты сообщают, что неподалеку есть такая же пирамида из арбузов.

    Сам президент России рассказывал, что больше всего ждет поздравлений от своих друзей, близких, детей и внуков. «Я знаю, что если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то», – говорил он в недавнем интервью.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close