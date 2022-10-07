Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор. А президент Таджикистана – пирамиду из дынь и арбузов

Несколько иностранных лидеров уже поздравили президента России Владимира Путина с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 70 лет.



Как сообщает пресс-служба Кремля 7 октября, Путину с поздравлениями звонили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Южной Африки Сирил Рамафоза и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

