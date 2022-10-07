Лукашенко подарил Путину на юбилей трактор. А президент Таджикистана – пирамиду из дынь и арбузов

Несколько иностранных лидеров уже поздравили президента России Владимира Путина с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 70 лет.
Как сообщает пресс-служба Кремля 7 октября, Путину с поздравлениями звонили президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, президент Южной Африки Сирил Рамафоза и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
А президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл в Петербург на неформальную встречу руководителей государств – участников СНГ, рассказал, что подарил Путину трактор BELARUS-1523.3. Журналисты показали, какой сертификат получил российский лидер.
«Трактор такой, на котором я работаю, самый лучший, ручной сборки», – рассказал Лукашенко.
Еще один интересный подарок – пирамида из дынь, которая образовалась у Константиновского дворца. Это уже идея президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Корреспонденты сообщают, что неподалеку есть такая же пирамида из арбузов.
Сам президент России рассказывал, что больше всего ждет поздравлений от своих друзей, близких, детей и внуков. «Я знаю, что если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то», – говорил он в недавнем интервью.