«Домкратить не получается. Там глубина 110». Аномальная яма на юге Петербурга уже неделю поглощает машины

Жители нового микрорайона в Московском районе Петербурга жалуются на состояние дороги. У дома 13, корпус 1, по улице Фёдора Котанова (это ЖК за бывшим мясокомбинатом имени Кирова на Московском шоссе) есть яма. С виду она выглядит как лужа, но глубина у неё такая, что не всякая попавшая туда машина выберется. Фоторепортаж прислала в редакцию «Фонтанки» читательница Арина.
По её словам, в этой яме за последнюю неделю застряли уже три машины. Последний автомобиль не могли вызволить двое суток. «Домкратить не получается. Там глубина 110. МЧС замерили и уехали», — рассказывал участник событий.
Сегодня, 31 января, автомобиль всё-таки удалось вытащить, и там поставили специальную конструкцию, чтобы предупреждать водителей. «Но надолго ли... Так и не скажешь, что это не просто лужа, а яма», — пишет Арина.