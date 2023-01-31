Музею и гостям не мешает. В Эрмитаже рассказали, как боролись с внезапной Бучей на табло

Эрмитаж прокомментировал информацию «Фонтанки» об обращении администрации музея в Следственный комитет. Поводом к заявлению стал, предположительно, дистанционный взлом сервера, в результате которого на экранах электронных табло учреждения культуры появилась информация о событиях в украинской Буче, признанная Министерством обороны РФ фейком.



«29 января 2023 года в Государственном Эрмитаже было обнаружено незаконное вмешательство в системы музея, в результате которого в работе информационных табло произошёл сбой, — признали в администрации учреждения культуры. — Проблема была быстро обнаружена ответственными службами музея. По данному факту Эрмитаж обратился в правоохранительные органы. Музей работает в обычном режиме, помех в приёме посетителей нет. Специалисты музея занимаются восстановлением штатной работы информационных табло».

