В Петербурге ищут хакеров, которые вывели на экраны Эрмитажа сообщение о Буче

В СК Петербурга решают, как квалифицировать выходку хакеров, взломавших электронные табло в Эрмитаже. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 января.



В правоохранительные органы представители администрации музея обратились около девяти вечера 29 января. Они сообщили, что около четырех дня неизвестные вывели на экраны электронных табло информацию о событиях в украинской Буче, которая признана Министерством обороны РФ фейком.



После того как сотрудники службы безопасности обнаружили взлом, табло было отключено. По предварительной информации, взлом сервера был осуществлен дистанционно.

