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    «Ушли один за другим». В Ленинградском зоопарке умерли сурки

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    В Петербурге умерли Ижорик и Августина — единственные представители степных сурков и главные «метеорологи» городского зоопарка.

    Сурки ушли один за другим летом и осенью, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Первым не стало Ижорика, через два месяца — Августины.

    Трёх взрослых зверьков городу в 2017 году подарил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пара сложилась почти сразу. Отрада примерно через два года уехала в другой зоопарк.

    Ижорик и Августина умерли от инсульта. Не долгожители, но почётного возраста достигли. Об их смерти написал «Петербургский дневник», интересовавшийся крепостью сна в преддверии 2 февраля.

    Других байбаков в Петербурге нет — повзрослевшие детёныши также разъехались по другим городам.

    Лучшим временем для наблюдения за байбаками было лето. Обаятельные и контактные грызуны как раз успевали отъесть бока после длительной спячки. Дополнительный плюс — дневной образ жизни.

    Сон у сурков королевский. Пара проводила в спячке несколько месяцев и, как все нормальные представители степного вида, регулярно просыпала собственный праздник. День сурка отмечается ежегодно в США и Канаде 2 февраля. Интерес к Ижорику и Августине в этот период особый. Они брали на себя ответственность за долговременные прогнозы погоды. Теперь весну предсказывают в Шадырицах, пишет 47news.

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