«Ушли один за другим». В Ленинградском зоопарке умерли сурки

В Петербурге умерли Ижорик и Августина — единственные представители степных сурков и главные «метеорологи» городского зоопарка.



Сурки ушли один за другим летом и осенью, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Первым не стало Ижорика, через два месяца — Августины.



Трёх взрослых зверьков городу в 2017 году подарил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пара сложилась почти сразу. Отрада примерно через два года уехала в другой зоопарк.