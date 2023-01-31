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    Мобилизация

    Генпрокурор Краснов рассказал, сколько незаконно мобилизованных удалось вернуть домой

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    Девять тысяч человек, незаконно призванных в ходе частичной мобилизации, вернули домой. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 31 января. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

    Он отметил, что в числе возвращенных те, кто никоим образом не подлежал мобилизации по состоянию здоровья. Также, по словам Краснова, прокуратура контролирует поставки мобилизованным военнослужащим зимней формы и бронежилетов.

    По словам генпрокурора, были проблемы с положенными выплатами военнослужащим. «Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных», — рассказал Краснов. Он добавил, что в ряде случаев деньги поступали на заблокированные по решению суда счета, но в настоящее время, по его словам, все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы прокуроры стараются решать в короткие сроки.

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    Генеральная прокуратураПрокуратураМобилизацияЧастичная мобилизация
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