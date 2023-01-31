Водителя Nissan, сбившего пешеходов на Невском, лишили водительских прав

Автомобилиста, которого несколько часов искали после ДТП с пешеходами в центре Петербурга, привлекли к административной ответственности. Его судили за оставление места ДТП.

Как установил суд, около 15:05 17 января у дома 2 по площади Восстания подсудимый, управляя автомобилем Nissan Almera, сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, сообщает 31 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Камера видеонаблюдения засняла, как водитель сначала остановился перед «зеброй», а потом поехал вперед прямо сквозь толпу пешеходов. Сообщалось, что пострадали два человека, но от госпитализации отказались.