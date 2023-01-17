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    В Петербурге нашли водителя черного «Ниссана», сбившего пешеходов на Невском

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    Петербургская полиция шла по следу черного «Ниссан Альмера», сбившего пешеходов на Невском проспекте 17 января. Он нашелся в Приморском районе, а с ним — и его хозяин.

    Автор: <a href="https://mvdmedia.ru/" target="_blank" class="_">МВД Медиа</a>

    Предполагаемого виновника аварии, 42-летнего мужчину, задержали в 17:50 на перекрестке улиц Планерной и Долгоозерной. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Водителя доставили в отдел, он уже получил административные протоколы о невыполнении обязанностей в связи с ДТП и непредоставлении пешеходам преимущества.

    По предварительным данным, недалеко от площади Восстания автомобиль сбил пешеходов на переходе, когда горел зеленый, и уехал. Пострадали двое, но от госпитализации отказались.

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    Комментарии 12

    hal900017 Янв 2023 в 23:30
    А почему не показать это тело?..МВД явно прикрывает преступника...
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