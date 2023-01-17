В Петербурге нашли водителя черного «Ниссана», сбившего пешеходов на Невском

Петербургская полиция шла по следу черного «Ниссан Альмера», сбившего пешеходов на Невском проспекте 17 января. Он нашелся в Приморском районе, а с ним — и его хозяин.
Автор: <a href="https://mvdmedia.ru/" target="_blank" class="_">МВД Медиа</a>
Предполагаемого виновника аварии, 42-летнего мужчину, задержали в 17:50 на перекрестке улиц Планерной и Долгоозерной. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Водителя доставили в отдел, он уже получил административные протоколы о невыполнении обязанностей в связи с ДТП и непредоставлении пешеходам преимущества.
По предварительным данным, недалеко от площади Восстания автомобиль сбил пешеходов на переходе, когда горел зеленый, и уехал. Пострадали двое, но от госпитализации отказались.