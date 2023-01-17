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    Полиция ищет автомобиль «Ниссан Альмера», который сбил пешеходов на Невском

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    8 комментариев

    Неприметный черный «Ниссан Альмера» ищут сотрудники полиции после дневного инцидента на Невском проспекте. Автомобиль сбил пешеходов на переходе, когда они пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом 17 января «Фонтанке» рассказала читательница, чья подруга пострадала сильнее всего.

    Авария произошла неподалеку от площади Восстания. Девушка рассказала, что, когда на светофоре зажегся зеленый, машина остановилась посреди «зебры», а когда ее начали обходить люди, водитель нажал на газ. В итоге одна потерпевшая, зацепившись за бампер, упала на спину и ударилась головой. Задело еще пару человек.

    По информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, пострадали двое, оба человека отказались от медицинской помощи. Автомобиль с места ДТП скрылся, его ищут.

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    Комментарии 8

    А1357917 Янв 2023 в 17:29
    Ездун уже на родине, в горах или степи…
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