Полиция ищет автомобиль «Ниссан Альмера», который сбил пешеходов на Невском

Неприметный черный «Ниссан Альмера» ищут сотрудники полиции после дневного инцидента на Невском проспекте. Автомобиль сбил пешеходов на переходе, когда они пересекали дорогу на разрешающий сигнал светофора. Об этом 17 января «Фонтанке» рассказала читательница, чья подруга пострадала сильнее всего.



Авария произошла неподалеку от площади Восстания. Девушка рассказала, что, когда на светофоре зажегся зеленый, машина остановилась посреди «зебры», а когда ее начали обходить люди, водитель нажал на газ. В итоге одна потерпевшая, зацепившись за бампер, упала на спину и ударилась головой. Задело еще пару человек.