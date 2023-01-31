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    Сервис OnlyFans стал недоступен для россиян

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    Жители России 31 января не смогли попасть в популярную сеть для создания контента OnlyFans. При попытке зайти на сайт пользователи получают уведомление об ограничении доступа.

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    При этом с помощью VPN ресурс все еще доступен. В чем причина ограничений, пока неясно. В реестре Роскомнадзора сайта OnlyFans нет.

    OnlyFans — популярная во всем мире соцсеть, где пользователи могут зарабатывать на подписчиках. Широкое распространение ресурс получил за счет отсутствия цензуры. Чаще всего там можно встретить людей, которые продают свои интимные фото.

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