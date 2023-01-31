В Волковском канале одиноко плавала продуктовая тележка. Ее не оставили в покое

Удручающую картину могли наблюдать петербуржцы, проходившие 31 января возле Волковского канала. В мутной воде плавала продуктовая тележка, за которую цеплялся мусор.
Посторонний предмет нашли во время регулярного осмотра гидротехнического сооружения (ГТС), сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз». Тележка «образовала подпор воды», и пришлось ее доставать, чтобы избежать потопа.
«Также на гидротехническом сооружении собрали скопившийся мусор: ветки, пакеты, бутылки. Проточность канала восстановлена», — отмечают в учреждении.
В «Ленводхозе» попросили петербуржцев не мусорить и бережно относиться к ГТС, которые регулируют уровень воды и защищают город от потопов.