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    В Волковском канале одиноко плавала продуктовая тележка. Ее не оставили в покое

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    Удручающую картину могли наблюдать петербуржцы, проходившие 31 января возле Волковского канала. В мутной воде плавала продуктовая тележка, за которую цеплялся мусор.

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    Посторонний предмет нашли во время регулярного осмотра гидротехнического сооружения (ГТС), сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Ленводхоз». Тележка «образовала подпор воды», и пришлось ее доставать, чтобы избежать потопа.

    «Также на гидротехническом сооружении собрали скопившийся мусор: ветки, пакеты, бутылки. Проточность канала восстановлена», — отмечают в учреждении.

    В «Ленводхозе» попросили петербуржцев не мусорить и бережно относиться к ГТС, которые регулируют уровень воды и защищают город от потопов.

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    Волковский каналЛенводхоз
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