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    Это не спелые фрукты, а пестрые попугаи. Полтысячи ярких птиц осмотрели перед полетом в Пулково

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    В грузовом терминале Пулково собралась пестрая толпа. Это были путешественники, но необычные: 556 попугаев разных видов.

    Снимки ярких пассажиров 31 января публикует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Инспектор провел ветеринарный контроль попугаев — там были волнистые, кореллы, неразлучники, амадины, александрийские, монахи, пиррура, ожереловые, розеллы, певчие и аратинги.

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    Пассажиры летели из Киргизии в Подмосковье. С их здоровьем и соблюдением правил перевозки все оказалось в порядке.

    Ранее «Фонтанка» показывала других пернатых путешественников, которые полетели из Пулково в Архангельскую область.

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    ПулковоПопугаиВетеринарный контрольВетеринарный надзор
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