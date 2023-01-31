Это не спелые фрукты, а пестрые попугаи. Полтысячи ярких птиц осмотрели перед полетом в Пулково

В грузовом терминале Пулково собралась пестрая толпа. Это были путешественники, но необычные: 556 попугаев разных видов.
Снимки ярких пассажиров 31 января публикует пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Инспектор провел ветеринарный контроль попугаев — там были волнистые, кореллы, неразлучники, амадины, александрийские, монахи, пиррура, ожереловые, розеллы, певчие и аратинги.
Пассажиры летели из Киргизии в Подмосковье. С их здоровьем и соблюдением правил перевозки все оказалось в порядке.
Ранее «Фонтанка» показывала других пернатых путешественников, которые полетели из Пулково в Архангельскую область.