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    Двадцать попугайчиков перелетели из Петербурга на север. За ними приглядывали в Россельхознадзоре

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    Группа волнистых попугайчиков совершила необычно большое путешествие — лететь пришлось из Петербурга до Архангельской области. На этот раз они использовали не свои крылья, а самолет.

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    Фотографию с отважными путешественниками 26 января публикует пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства проверили, все ли в порядке, когда попугаи отправлялись в путь в грузовом терминале Пулково.

    «В ходе проведения предполётного ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства проверили условия транспортировки птиц, их ветеринарные документы, состояние здоровья и соответствие ветеринарным требованиям ЕАЭС», — говорится в тексте.

    Все прошло хорошо — птицы полетели к индивидуальному предпринимателю в Архангельскую область.

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