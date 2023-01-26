Двадцать попугайчиков перелетели из Петербурга на север. За ними приглядывали в Россельхознадзоре

Группа волнистых попугайчиков совершила необычно большое путешествие — лететь пришлось из Петербурга до Архангельской области. На этот раз они использовали не свои крылья, а самолет.
Фотографию с отважными путешественниками 26 января публикует пресс-служба Северо-Западного управления Россельхознадзора. Специалисты ведомства проверили, все ли в порядке, когда попугаи отправлялись в путь в грузовом терминале Пулково.
«В ходе проведения предполётного ветеринарного контроля государственные инспекторы ведомства проверили условия транспортировки птиц, их ветеринарные документы, состояние здоровья и соответствие ветеринарным требованиям ЕАЭС», — говорится в тексте.
Все прошло хорошо — птицы полетели к индивидуальному предпринимателю в Архангельскую область.