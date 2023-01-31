Спрос на загородном рынке в 2022 году упал на 33 %, самые низкие показатели — в четвертом квартале

Всего 7,8 тысячи объектов — коттеджей, участков и таунхаусов — купили на первичном загородном рынке Петербурга в 2022 году. Это на 33 % ниже результатов 2021 года, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

Самыми низкими в году оказались продажи в 4 квартале — всего реализовано 1,3 тыс. объектов, что сопоставимо с показателями допандемийных лет.

«После двух лет (2020 и 2021 годы) рекордно высоких продаж количество сделок на загородном рынке возвращается к стандартным значениям, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В 2022 году период с января по март оказался пиковым по спросу, после чего количество сделок начало плавно идти вниз. Это связано как с насыщением спроса, так и с высокими ценами на объекты».