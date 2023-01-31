    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -5

    4 м/с, зап

    737мм

    94%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.59eur75.78

    Спрос на загородном рынке в 2022 году упал на 33 %, самые низкие показатели — в четвертом квартале

    799
    обсудить

    Всего 7,8 тысячи объектов — коттеджей, участков и таунхаусов — купили на первичном загородном рынке Петербурга в 2022 году. Это на 33 % ниже результатов 2021 года, подсчитали в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

    Самыми низкими в году оказались продажи в 4 квартале — всего реализовано 1,3 тыс. объектов, что сопоставимо с показателями допандемийных лет.

    «После двух лет (2020 и 2021 годы) рекордно высоких продаж количество сделок на загородном рынке возвращается к стандартным значениям, — рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — В 2022 году период с января по март оказался пиковым по спросу, после чего количество сделок начало плавно идти вниз. Это связано как с насыщением спроса, так и с высокими ценами на объекты».

    Стабилизация спроса привела к росту объема предложения на загородном рынке до 16,8 тыс. объектов, из них 81 % составляют участки без подряда. Всего за 2022 год девелоперы вывели на рынок 6,9 тыс. объектов всех типов, что почти в два раза меньше показателей 2021 года, когда на рынке появилось 13 тыс. лотов — рекордный объем, обусловленный высоким спросом.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close