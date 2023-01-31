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    «Фонтанка» показывает квартиру, где нашли мертвыми петербургских пенсионеров

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    Квартира умерших петербургских пенсионеров, об «асоциальном» образе жизни которых рассказал сын, выглядит довольно опрятно. Снимки 31 января оказались в распоряжении «Фонтанки».

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    На полу одной из комнат стоит ведро, рядом лежит множество скляночек, похожих на лекарства. Несмотря на это, жилье выглядит чисто.

    Как писала «Фонтанка», тела пенсионеров обнаружили в квартире на улице Димитрова. По предварительным оценкам, женщина скончалась примерно на месяц раньше мужчины. Признаков насильственной смерти на телах не было, а сын рассказал, что они якобы пили и вели антисоциальный образ жизни. Сообщалось, что в квартире нашли 37 пустых бутылок из-под водки.

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