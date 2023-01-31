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    За семь месяцев визового режима с Украиной разрешение на въезд получили 12 россиян

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    С ноября 2022 года Украина выдала лишь две визы гражданам России. За семь месяцев действия введенного Киевом визового режима разрешение на въезд получили 12 человек, сообщил 31 января представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

    По словам Демченко, преимущественно визы выдавались женщинам, детям или пожилым людям, которые отправились на Украину навестить близких или воссоединиться с семьями, пишет ТАСС.

    Визовый режим для граждан России начал действовать на Украине с 1 июля 2022 года. Решение было принято украинским правительством по инициативе президента Владимира Зеленского.

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    УкраинаВизовый режимВиза на Украину
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