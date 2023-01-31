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    Смотрите, как пожарные тушили доходный дом на Петроградской стороне, перекрыв Большой

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    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Пожар на Большом проспекте П.С., 28, ликвидирован в 7:59, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Движение по Большому проспекту Петроградской стороны, перекрытое с ночи, было возобновлено в 7:10. До этого транспорт стоял. После 7 часов несколько пожарных машин уехали, а ещё несколько оставались со стороны Мончегорской улицы, передаёт фотограф «Фонтанки» с места происшествия.

    Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

    По данным «Яндекса» на 9 часов, пробки на Большом проспекте в этом месте не наблюдается.

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    По словам местной жительницы, в помещениях, выходящих на Большой проспект, был ремонт, который закончился к Новому году, но люди пока туда не въехали. При этом в парадные можно было войти.

    Как уже писала «Фонтанка», пожар в доходном доме Милицина на Большом проспекте, 28, (между Красносельской и Мончегорской улицами) начался 31 января около 4:50. По информации ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил 80 квадратных метров кровли. Работали шесть пожарных расчётов (27 человек). В 5:15 ранг повысили до номера 1 Бис, а в 6:30 повышенный номер сняли — пожар удалось локализовать. В 7:04 ликвидировали открытое горение, а в 7:59 была дана окончательная ликвидация пожара. Сведения о пострадавших не поступали.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

    По данным Citywalls, дом 28 по Большому проспекту — это доходный дом Милицина. В начале XIX века здесь стояли деревянные дома, а в 1879 году по проекту архитектора Гаккеля был построен четырёхэтажный каменный дом для семьи почетного гражданина Милицина.

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