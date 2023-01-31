Смотрите, как пожарные тушили доходный дом на Петроградской стороне, перекрыв Большой

Пожар на Большом проспекте П.С., 28, ликвидирован в 7:59, сообщает ГУ МЧС по Петербургу . Движение по Большому проспекту Петроградской стороны, перекрытое с ночи, было возобновлено в 7:10. До этого транспорт стоял. После 7 часов несколько пожарных машин уехали, а ещё несколько оставались со стороны Мончегорской улицы, передаёт фотограф «Фонтанки» с места происшествия.

По данным «Яндекса» на 9 часов, пробки на Большом проспекте в этом месте не наблюдается.

По словам местной жительницы, в помещениях, выходящих на Большой проспект, был ремонт, который закончился к Новому году, но люди пока туда не въехали. При этом в парадные можно было войти.



Как уже писала «Фонтанка», пожар в доходном доме Милицина на Большом проспекте, 28, (между Красносельской и Мончегорской улицами) начался 31 января около 4:50. По информации ГУ МЧС по Петербургу, огонь охватил 80 квадратных метров кровли. Работали шесть пожарных расчётов (27 человек). В 5:15 ранг повысили до номера 1 Бис, а в 6:30 повышенный номер сняли — пожар удалось локализовать. В 7:04 ликвидировали открытое горение, а в 7:59 была дана окончательная ликвидация пожара. Сведения о пострадавших не поступали.