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    Пожарные перекрыли Большой проспект П.С. В доходном доме Милицина огонь охватил 80 кв. м

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    4 комментария
    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»
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    Сильный пожар тушат на Петроградской стороне с раннего утра 31 января. На Большом проспекте П.С. пробка.

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    По информации ГУ МЧС по Петербургу, в 04:50 поступил вызов на Большой проспект, 28, что между Красносельской и Мончегорской улицами. На кровле огонь охватил 80 квадратных метров. На место выехали шесть пожарных расчётов (27 человек). В 05:15 ранг пожара повысили до номера 1 Бис. В 06:30 была дана локализация, отказ номеру 1 Бис.

    «Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.

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    Очевидцы в «Яндекс.Картах» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что Большой проспект перекрыт у перекрёстка с Введенской улицей. На фотографиях — множество машин экстренных служб. Выделенная полоса для общественного транспорта, судя по всему, свободна. На карте «Яндекса» видно, что общественный транспорт по этому участку Большого проспекта проезжает.

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    По данным Citywalls, дом 28 по Большому проспекту это доходный дом Милицина. В начале XIX века здесь стояли деревянные дома, а в 1879 году по проекту архитектора Гаккеля был построен четырёхэтажный каменный дом для семьи почетного гражданина Милицина.

    Фото: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»

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    Доходный домПожарПробкаДвижение перекрытоПожар в Петербурге
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