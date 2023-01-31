Пожарные перекрыли Большой проспект П.С. В доходном доме Милицина огонь охватил 80 кв. м

Сильный пожар тушат на Петроградской стороне с раннего утра 31 января. На Большом проспекте П.С. пробка.
По информации ГУ МЧС по Петербургу, в 04:50 поступил вызов на Большой проспект, 28, что между Красносельской и Мончегорской улицами. На кровле огонь охватил 80 квадратных метров. На место выехали шесть пожарных расчётов (27 человек). В 05:15 ранг пожара повысили до номера 1 Бис. В 06:30 была дана локализация, отказ номеру 1 Бис.
«Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отмечается в сообщении.
Очевидцы в «Яндекс.Картах» и в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что Большой проспект перекрыт у перекрёстка с Введенской улицей. На фотографиях — множество машин экстренных служб. Выделенная полоса для общественного транспорта, судя по всему, свободна. На карте «Яндекса» видно, что общественный транспорт по этому участку Большого проспекта проезжает.
По данным Citywalls, дом 28 по Большому проспекту это доходный дом Милицина. В начале XIX века здесь стояли деревянные дома, а в 1879 году по проекту архитектора Гаккеля был построен четырёхэтажный каменный дом для семьи почетного гражданина Милицина.