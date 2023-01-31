МЧС: В январе при пожарах в России погибли 36 детей

С начала года в России при пожарах погибли уже 36 детей. Это на 30 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, когда с начала года погибли 24 ребенка. Данными поделились 31 января в МЧС России.



В ведомстве уточнили, что жертвами огня становятся в основном дети от 3 до 5 лет. За прошлый год из 305 случаев — 107 детей были этого возраста.



МЧС России призывает следить, чтобы дети не оставались одни, проводить с ними беседы о правилах безопасности и не оставлять в доступных местах спички, зажигалки и свечи.



Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что «36 детей — это ужасающая цифра, которой могло и не быть». Министр отметил, что треть из погибших детей оставались дома одни, и призвал не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

