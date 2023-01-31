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    Мужчина в Новосибирске чистил снег под колесом, и его ремнями затянуло внутрь машины

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    Необычную спасательную операцию провели сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска. Чтобы освободить человека из ловушки, пришлось частично разобрать автомобиль. Об этом 31 января рассказывает НГС.

    Вызов на улицу Бородина поступил вчера в 20:18. 27-летний мужчина убирал снег под передним колесом, и его руку затянуло между приводными ремнями и натяжными роликами двигателя — пальцы застряли внутри.

    Спасатели частично разобрали и открутили ролики, так удалось освободить кисть. Затем с пальца сняли кольцо. Операция длилась почти час — до 21:16.

    «Мужчина с переломами пальцев был передан бригаде врачей скорой помощи», — отмечается в сообщении МАСС.

    Фото: Спасатели МАСС (16+)

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