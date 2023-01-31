Мужчина в Новосибирске чистил снег под колесом, и его ремнями затянуло внутрь машины

Необычную спасательную операцию провели сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска. Чтобы освободить человека из ловушки, пришлось частично разобрать автомобиль. Об этом 31 января рассказывает НГС .

Вызов на улицу Бородина поступил вчера в 20:18. 27-летний мужчина убирал снег под передним колесом, и его руку затянуло между приводными ремнями и натяжными роликами двигателя — пальцы застряли внутри.

Спасатели частично разобрали и открутили ролики, так удалось освободить кисть. Затем с пальца сняли кольцо. Операция длилась почти час — до 21:16.



«Мужчина с переломами пальцев был передан бригаде врачей скорой помощи», — отмечается в сообщении МАСС.

