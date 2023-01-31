ДТП на севере Петербурга усложнило движение для автомобилей

ДТП с участием двух машин случилось в Выборгском районе Петербурга. По словам очевидцев, движение для автомобилей там сейчас затруднено.
Об аварии на улице Есенина, 12 стало известно поздним вечером 30 января. Фотографии с места происшествия появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
Автор снимков предупредил, что машины занимают часть встречной полосы, из-за чего некоторым приходится разворачиваться.
Данные о возможных пострадавших в ДТП в настоящий момент уточняются. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.