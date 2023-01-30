«Дальневосточный маршрут». Россия и Китай подготовили соглашение по поставкам газа

Россия и КНР подготовили межправительственное соглашение по поставкам газа по «дальневосточному маршруту». Проект предполагает строительство трансграничного участка через реку Уссури до китайского города Хулинь.



Как следует из текста документа, опубликованного 30 января на официальном портале правовой информации, «соглашение заключается в целях укрепления сотрудничества сторон в энергетической сфере» и определяет основные условия сотрудничества сторон в части поставок природного газа из РФ в Китай.



Ранее «Фонтанка» писала, что объём экспорта российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC в период с января по июль 2022 года вырос на 60,9 %.

