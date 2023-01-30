«Простить нельзя». «Фонтанка» рассказывает о незрячей петербурженке, побитой у парка Сосновка

«Фонтанка» съездила в гости к Виктории Зыряновой, на которую в пятницу, 27 января, на остановке общественного транспорта напала мать с ребёнком.



Виктория с рождения имела проблемы с глазами. Раньше она работала реставратором, но в 30 лет зрение начало ухудшаться — карьеру пришлось закончить. Потом петербурженка выучилась на мануального терапевта, сейчас это её профессия. Также Виктория выучилась на кинолога и создала Северо-Западный центр по подготовке специальных собак «Симаргл».

