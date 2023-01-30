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    «Неисправность устраняется в течение суток». В Жилинспекции ответили петербурженке, два часа просидевшей в лифте

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    Жительница Петербурга, больше месяца назад вынужденно просидевшая в лифте в течение двух часов, не смогла добиться убедительного объяснения случившемуся. В государственной жилищной инспекции, куда она обратилась с жалобой, каких-либо нарушений не увидели. Об этом 30 января «Фонтанке» рассказала читательница Елена.

    «В соответствии с Приложением № 2 к Постановлению Госстроя РФ России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» неисправность лифта устраняется в течение 1 суток», — заявили в ведомстве. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции. При этом в жилинспекции признали право женщины «компенсировать моральный вред в добровольном или судебном порядке».

    Про ГОСТ Р 55964–2022 и ГОСТ Р 55964–2014, которые отводят на эвакуацию пассажиров из кабины не более 30 минут с момента поступления информации в аварийную службу, в ответе не упоминается.

    Напомним, в конце декабря прошлого года «Фонтанка» писала о местной жительнице, которой пришлось провести два часа в подвешенном состоянии в одном из домов на улице Кораблестроителей. Она несколько раз связывалась с диспетчером, но механик прибыл только через час и 50 минут. Горожанке помимо прочего пришлось ещё и помогать ему в процессе починки — держать дверь, чтобы та не закрылась.

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