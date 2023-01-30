«Неисправность устраняется в течение суток». В Жилинспекции ответили петербурженке, два часа просидевшей в лифте

Жительница Петербурга, больше месяца назад вынужденно просидевшая в лифте в течение двух часов, не смогла добиться убедительного объяснения случившемуся. В государственной жилищной инспекции, куда она обратилась с жалобой, каких-либо нарушений не увидели. Об этом 30 января «Фонтанке» рассказала читательница Елена.



«В соответствии с Приложением № 2 к Постановлению Госстроя РФ России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» неисправность лифта устраняется в течение 1 суток», — заявили в ведомстве. Соответствующий документ имеется в распоряжении редакции. При этом в жилинспекции признали право женщины «компенсировать моральный вред в добровольном или судебном порядке».

