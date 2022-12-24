Петербурженка с ребёнком два часа просидела в лифте в ожидании помощи, которой не хватило рук

Два часа в подвешенном состоянии пришлось провести жительнице Васильевского острова. Вызволять её из лифта торопились на словах, на деле же спасителю в лице механика не хватило ни заложенных в ГОСТ минут, ни собственных сил.

О потерянном времени «Фонтанке» 23 декабря рассказала Елена. Вечером пятницы она вместе с девятилетним ребёнком оказалась пленницей лифта на улице Кораблестроителей, 23, корпус 1. Сбоев электричества и необычной тряски при спуске не было, тем внезапней оказалось застрять, почти добравшись до первого этажа. Кнопки в лифте перестали гореть, но диспетчер отвечала исправно. «Заявка принята, 20 минут», — заверили пассажиров.



«Через полчаса вызываю снова. А меня спрашивают: «Вас что, ещё не вытащили? Сейчас снова заявку подам», — рассказывает петербурженка. Пока она с одним ребёнком, ключами от квартиры и «умирающим» телефоном ждала помощи, в машине её ждал ещё один ребёнок, а позже — муж.



Ускорить спасение ни звонки в лифтовую компанию, ни кнопка вызова диспетчера не помогали. Батареи смартфона всё же не хватило. «На первом этаже собралась толпа. Женщина из правления уже через гендиректора лифтовой компании вызывала механика. Он приехал через 1 час 50 минут один. Сам справиться не мог, и мне пришлось ему помогать и в процессе держать дверь, чтобы она не закрылась», — рассказывает пассажирка. И предлагает представить, сколько пришлось бы ждать напарника старушке, которая едва ли могла бы удержать двери.

