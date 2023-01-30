Осторожнее с огнем. В МЧС раскрыли, сколько людей погубили январские пожары в Петербурге

Петербуржцев призывают не пренебрегать элементарными правилами пожарной безопасности: за месяц от огня и дыма в городе погибли 12 человек, счёт пострадавших пошёл на четвёртый десяток.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 30 января, с начала года при пожарах пострадали 33 человека. Ещё двенадцать спасти не удалось.



Всего в течение месяца в городе случилось более шестисот пожаров, примерно треть из них пришлась на новогодние праздники.



«Не допускайте халатного обращения с огнем, не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и печи, не перегружайте электросеть и не оставляйте непотушенными сигареты. И, самое главное, не оставляйте без присмотра детей!» — обращаются к жителям в чрезвычайном ведомстве, напоминая, что самая частая причина пожаров — неосторожное обращение с огнём.

