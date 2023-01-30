Стало известно, когда Путин может огласить послание к Федеральному собранию

Послание президента России к Федеральному собранию, которое не состоялось в конце прошлого года, может пройти в 20-х числах февраля. Об этом 30 января пишет ТАСС со ссылкой на источник в Государственной думе. По словам собеседника, это произойдет либо 20-го, либо 21 февраля. Другой источник заявил, что вероятность этого высока.



Отмена выступления с посланием в декабре 2022 года объяснялась высокой динамикой событий и тем, что «результаты сложно зафиксировать». Путин пропустил обращение второй раз с момента появления этой традиции. О чем говорил глава государства в предыдущих посланиях — в материале «Фонтанки».