Олег Газманов получит 17 миллионов на базу патриотических песен и создание «моды» на них

Национальный проект патриотической песни «Родники», идеологом и художественным руководителем которого является певец Олег Газманов, стал победителем конкурса по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей, — обратили внимание СМИ 30 января. Согласно информации на странице конкурса, размер гранта от Президентского фонда культурных инициатив составит 17 миллионов рублей.
Цель проекта, заявленная на сайте, — создать песенный конкурс, который «станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию российских регионов, в том числе в интернет-пространстве, будет способствовать сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей через национальную культуру и выявит новые имена».
Для этого предполагается запустить интернет-портал «Родники», на котором создадут базу патриотических песен участников проекта, а также проведут конкурс на лучшую песню с итоговым гала-концертом и зрительским голосованием.
«Одной из главных задач проекта видится в создании активного сообщества, которое объединит творческий потенциал авторов и исполнителей, и будет способствовать созданию новых ярких творческих произведений», — говорится в обосновании актуальности и общественной значимости проекта (синтаксис предложения сохранен. — Прим. ред.).
«Песня должна быть полезной стране и людям, преумножать добро, быть продолжением нашей национальной культуры, в песне должен быть виден наш национальный код, — говорит Олег Газманов. — У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране».
В документе говорится, что «Родники» должны стать «инструментом формирования патриотической среды», способным создать «моду на патриотическую песню» на волне народного творчества.