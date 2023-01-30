    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    3 м/с, ю-з

    734мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd69.59eur75.78

    Музыка

    Олег Газманов получит 17 миллионов на базу патриотических песен и создание «моды» на них

    2390
    32 комментария

    Национальный проект патриотической песни «Родники», идеологом и художественным руководителем которого является певец Олег Газманов, стал победителем конкурса по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей, — обратили внимание СМИ 30 января. Согласно информации на странице конкурса, размер гранта от Президентского фонда культурных инициатив составит 17 миллионов рублей.

    Цель проекта, заявленная на сайте, — создать песенный конкурс, который «станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию российских регионов, в том числе в интернет-пространстве, будет способствовать сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей через национальную культуру и выявит новые имена».

    Для этого предполагается запустить интернет-портал «Родники», на котором создадут базу патриотических песен участников проекта, а также проведут конкурс на лучшую песню с итоговым гала-концертом и зрительским голосованием.

    «Одной из главных задач проекта видится в создании активного сообщества, которое объединит творческий потенциал авторов и исполнителей, и будет способствовать созданию новых ярких творческих произведений», — говорится в обосновании актуальности и общественной значимости проекта (синтаксис предложения сохранен. — Прим. ред.).

    «Песня должна быть полезной стране и людям, преумножать добро, быть продолжением нашей национальной культуры, в песне должен быть виден наш национальный код, — говорит Олег Газманов. — У нас категорически не хватает духоподъемных песен, ну сколько можно этого гламура? И вот сейчас весь народ это видит, и это необходимо всей стране».

    В документе говорится, что «Родники» должны стать «инструментом формирования патриотической среды», способным создать «моду на патриотическую песню» на волне народного творчества.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Олег ГазмановМузыкаЭстрадаГрант президента
    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ24
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close