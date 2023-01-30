Олег Газманов получит 17 миллионов на базу патриотических песен и создание «моды» на них

Национальный проект патриотической песни «Родники», идеологом и художественным руководителем которого является певец Олег Газманов, стал победителем конкурса по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-нравственных ценностей, — обратили внимание СМИ 30 января. Согласно информации на странице конкурса, размер гранта от Президентского фонда культурных инициатив составит 17 миллионов рублей.



Цель проекта, заявленная на сайте, — создать песенный конкурс, который «станет новой патриотической волной, объединяющей музыкантов и аудиторию российских регионов, в том числе в интернет-пространстве, будет способствовать сохранению и развитию традиционных духовно-нравственных ценностей через национальную культуру и выявит новые имена».

