Гайдаю — 100 лет! За что он благодарил Трампа, как Брежнев спас «Кавказскую пленницу» и другие малоизвестные факты

Фото: Николая Малышева /Фотохроника ТАСС Поделиться Поделиться





30 января исполняется 100 лет со дня рождения создателя самых любимых советских фильмов — Леонида Гайдая. «Фонтанка» вспомнила малоизвестные факты про его знаменитые картины.

«Пес Барбос и необычный кросс». 1961

Первому успешному фильму Гайдая предшествовала череда неудач. Комедию «Жених с того света» (1958) госкомиссия подвергла жестокой цензуре, назвала «пасквилем на советскую действительность» и заставила вырезать большую часть, из-за чего фильм превратился в короткометражку. Иван Пырьев, который был тогда директором «Мосфильма», посоветовал молодому режиссеру загладить промах таким образом: снять пропагандистский, историко-революционный фильм по сценарию Александра Галича «Трижды воскресший» (1960). Эти съемки были настолько мучительны для Гайдая, что у него открылась язва, и он решил завязать с режиссурой.

Неприятности продолжались, пока режиссеру на глаза не попался фельетон про пса Барбоса и трех друзей, которые пришли на берег реки глушить рыбу динамитом. Гайдай решил снять комедию в стиле Чарли Чаплина, своего любимого режиссера. «Пес Барбос и необычный кросс» — эксцентричная и динамичная короткометражка, в которой почти нет слов, — завоевала огромную популярность у зрителей.

«Операция Ы и другие приключения Шурика». 1965 Полюбившаяся зрителям троица жуликов Трус, Балбес и Бывалый продолжили жить в одной из новелл новой комедии Гайдая. Изначально по сценарию главного героя, студента Шурика, должны были звать Владиком, но цензоры потребовали поменять его, увидев аналогию с именем Ленина. На эту роль пробовались более сотни кандидатов, среди них такие знаменитости, как Виталий Соломин, Евгений Жариков, Александр Збруев, Евгений Петросян. Велись переговоры даже с Андреем Мироновым. Режиссер почти утвердил на роль Валерия Носика, который в итоге сыграл эпизодическую роль суеверного студента-картежника на экзамене, который тянет экзаменационные билеты, как карты.



Наталья Селезнева тоже получила роль Лиды с трудом. На пробах Гайдай сказал ей, что лицо у нее подходит для роли, а вот насчет фигуры он сомневается. Актриса сняла платье, оставшись в купальнике, и была утверждена.



Знаменитая сцена с «огласите, пожалуйста, весь список» родилась из военного прошлого Гайдая. В начале войны он служил в Монголии, где солдаты занимались тем, что объезжали лошадей. Это была утомительная и непрестижная работа. Когда в часть приехал военком и спросил: «Кто хочет на фронт, шаг вперед», все солдаты дружно сделали шаг.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». 1966 За противостоянием Шурика и зловредных бандитов зрители продолжили следить в «Кавказской пленнице». На роль героини Нины, которую Гайдай назвал так в честь жены, режиссер искал актрису, во внешности которой сочетались бы черты Бэлы из «Героя нашего времени» Лермонтова и Кармен. На роль пробовались первые красавицы советского кино: Лариса Голубкина, Марианна Вертинская, Анастасия Вертинская, Наталья Фатеева, Наталья Кустинская и другие.

В это время на Одесской киностудии впервые снималась в кино, в маленькой роли медсестры, 19-летняя артистка-эквилибристка Союзгосцирка Наталья Варлей. Она идеально подходила по типажу на главную роль «Кавказской пленницы» и покорила съемочную группу обаянием и непосредственностью. В своей книге «Канатоходка» Варлей отмечает, что немаловажную роль сыграло то, что благодаря цирковому опыту девушка совершенно не стеснялась сниматься в купальнике. Позже начинающая актриса настояла на том, чтобы выполнять трюки в фильме самостоятельно, и даже прыгала в ледяную горную реку.



Никулин вначале хотел отказаться от роли Балбеса, потому что сценарий фильма ему не понравился. Но потом именно знаменитая троица внесла в сценарий множество собственных юмористических находок и гэгов. В книге «Дневник режиссера комедии» Федор Раззаков приводит слова Моргунова: «Для Гайдая было главное, чтобы мы придумывали трюки. За каждый такой трюк Гайдай предлагал нам по две бутылки шампанского. Никулин заработал в „Кавказской пленнице» 24 бутылки. Я — 18. А Вицин, к сожалению, заработал лишь одну бутылку. Потому что он страшно не любил шампанское. Он любил сдавать посуду…»



«Кавказская пленница» была негативно встречена госкомиссией. Сначала они требовали придать голосу Нины кавказский акцент, убрать намек на высокое служебное положение Саахова, переделать музыку и совсем убрать сцену суда, потом вовсе решили отменить выход картины. Только благодаря тому, что картину посмотрел Брежнев и остался в полном восторге, фильм вышел в прокат без изменений.

«Бриллиантовая рука». 1968 Сценарий «Бриллиантовой руки» был основан на серии статей в газете «Правда», где рассказывалось о деятельности контрабандистов. Роль Горбункова изначально писалась под Никулина, под эти съемки Союзгосцирк дал знаменитому клоуну отпуск на полгода.



Все заграничные локации в сюжете кинематографисты снимали в Узбекистане и в Крыму.

В сцене с мальчиком, идущим по воде, появился 10-летний сын Никулина. Эту сцену долго не могли снять, потому что, как только Миронов замахивался, мальчик предусмотрительно падал в воду. Тогда режиссер схитрил и сказал юному артисту, что в этой сцене Миронов просто пробежит мимо. Когда мальчик все-таки получил от артиста чувствительного пинка, то упал очень натурально, но сильно обиделся на «дядю Андрея».



В сцене «Ты что, глухонемой?» — «Да!» в роли бандита снялся журналист «Смены» Плешаков. Он брал интервью у Никулина, и тот, заинтересовавшись грозным видом корреспондента, предложил ему сыграть в эпизоде. Правда, перед этим уточнил, волосатая ли грудь у журналиста.

Фигура коня с крыльями из магазина в сцене «А у вас есть такой же, но без крыльев?» потом появилась в «Служебном романе»: его тащил, обливаясь потом, герой Мягкова в подарок на юбилей коллеге.



Есть легенда, что Гайдай на показе перед комиссией в конец фильма приклеил кадры с ядерным взрывом и нарочно долго не соглашался их убрать. Таким образом он переключил внимание возмущенных цензоров, и на другую «антисоветчину» они уже не обратили внимания.

«12 стульев». 1971 Книга Ильфа и Петрова была одним из любимых сочинений Гайдая. Изначально Георгий Данелия, автор знаменитых «Джентльменов удачи», получил разрешение экранизировать «12 стульев», но в конце концов уступил эту честь коллеге.

Гайдай долго не мог найти актера на главную роль, на которую претендовали Андрей Миронов, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, Михаил Казаков, Владимир Высоцкий. Грузинский актер Арчил Гомиашвили в то время играл Остапа Бендера в театральных постановках «Золотого теленка» в небольшом грузинском городке Поти, там его и нашел Гайдай. Правда, из-за акцента голос актера переозвучили, из-за чего Гомиашвили долгие годы был обижен на режиссера.



Мадам Грицацуева стала первой ролью Натальи Крачковской. Ее, свою молодую жену и студентку ВГИКа, привел на съемочную площадку звукорежиссер фильма, и Гайдай сразу распознал в ней «мечту поэта».

Также были сложности с исполнителем роли отца Федора. Михаил Пуговкин долго колебался, давать ли согласие на съемки. Он боялся, что его мать, очень верующая женщина, будет против.



«Иван Васильевич меняет профессию». 1973 Этот фильм снят по мотивам пьесы Михаила Булгакова, написанной в 1936 году. При жизни писателя она была запрещена, а опубликовали текст пьесы только в 1960-х. Узнав о судьбе произведения, Никулин, под которого писалась роль царя, сразу отказался сниматься, решив, что советская цензура, даже спустя почти сорок лет, не пропустит фильм на экраны.

Сценарий действительно подвергли большим изменениям, и в уже готовом фильме вырезали много «сомнительных» мест. Например, на вопрос: «За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?» — в первоначальном варианте был ответ: «Народ, батюшка, народ». Фразу исправили на: «Во всяком случае, не мы!» В другом эпизоде милиционер спрашивает у царя: «Где живете?» По сценарию следовал ответ: «Москва. Кремль». В фильме провокационную реплику заменили: «В палатах». После приема послов Бунша должен был сказать: «Мир и дружба», но в окончательном варианте он произносит другую фразу: «Гитлер капут!» В общем, после вмешательства цензоров фильм был обрезан на 177 метров пленки.

После блестящего успеха картины актера Владимира Этуша обокрали. Но воры, узнав, что они обнесли квартиру самого Шпака, вернули добычу к его дверям.



Машину времени, которая, по сценарию, занесла Буншу во времена Грозного, изготовил скульптор Вячеслав Почечуев. За это он получил гонорар 40 рублей и справку из бухгалтерии: «Деньги выданы за изобретение машины времени».

«На Дерибасовской хорошая погода, а на Брайтон-Бич идут дожди». 1992 Этот фильм стал последним в карьере режиссера и сценариста Леонида Гайдая. В апреле 1993 года состоялась премьера фильма, а в ноябре того же года 70-летний режиссер скончался на руках у жены.

«На Дерибасовской хорошая погода, а на Брайтон-Бич идут дожди» часто называют самой слабой работой Гайдая. Но сам режиссер гордился ею и считал фильм вторым по значимости в своей творческой биографии после «Бриллиантовой руки».



В русско-американской комедии о том, как русский разведчик Федор Соколов (Дмитрий Харатьян) пытается помешать русской мафии в США, сыграла также молодая американская актриса Келли МакГрил. Она прилетела на съемки в СССР прямо во время августовского путча. Увидев танки, она решила, что в Москве снимается крупномасштабное кино. Когда американка узнала правду, режиссеру было очень сложно уговорить ее остаться в опасной стране.

Часть фильма снимали в США, в развлекательном комплексе «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити, который принадлежит компании Дональда Трампа. В титрах выражена особая благодарность будущему президенту США за помощь в организации съемок.

Когда снимали сцены в казино, оказалось, что Леонид Гайдай подвластен пороку игромании. И однажды съемочной группе действительно пришлось эвакуировать режиссера из злачного места, где тот потратил слишком много денег. В фильме есть сцена, где спятившего игрока выносят из казино. Эту роль исполнил Гайдай. А жену Шейха и его слуг — сотрудники советского посольства в США.