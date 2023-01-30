Калининградский «Автотор» начал производство китайского седана Kаiyi E5

На автомобильном заводе «Автотор» в Калининграде 30 января стартовала серийная сборка автомобилей китайского бренда Kаiyi («Каи»), который впервые выходит на российский рынок. Первой моделью марки, запущенной в производство, стал городской седан E5, сообщает пресс-служба предприятия.

Kaiyi E5 представляет собой седан С-класса, оснащаемый 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 л.с. и вариатором с имитацией 9 фиксированных передач при переходе в ручной режим, пишет ТАСС . Автомобиль получил независимую подвеску на передней и задней оси. На мировом рынке он впервые был представлен в конце 2021 года. Как пишет Autonews , сейчас в России можно купить Kaiyi Е5, ввезенный по схеме параллельного импорта. Он оснащен передним приводом, 156-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 л и работает совместно с «механикой», но доступен и в версии с вариатором.

«Автотор» получил эксклюзивное право на производство и дистрибуцию продукции марки Kaiyi на территории России и ряда стран СНГ. Для запуска производства калининградский завод вложил в модернизацию производственной линии более 100 миллионов рублей. На первом этапе выпуск ведется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов, в будущем рассчитывают перейти на полный цикл, постепенно наращивая уровень локализации. У предприятия разработаны планы по локализации каждой модели бренда.

Старт продаж седана Kaiyi E5 в России запланирован на первый квартал 2023 года. До конца года на российский рынок планируют выпустить еще три модели бренда.

Завод «Автотор» ранее выпускал автомобили BMW, Kia и Hyundai. В начале октября 2022 года предприятие остановило работу из-за нехватки комплектующих. В декабре сообщалось, что «Автотор» заключил соглашение с китайцами и запустил конвейер, но не уточнялось, какие именно автомобили на нем будут собирать.