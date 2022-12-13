Калининградский «Автотор» запустил конвейер в партнерстве с китайцами. Что он будет выпускать — пока тайна

Автомобильный завод «Автотор» возобновил сборку машин, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов 13 декабря в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, предприятие заключило соглашение с тремя китайскими компаниями.



«Уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тыс. автомобилей», — сказал он (цитата по ТАСС).



Какие компании стали партнерами предприятия и под какими брендами будут выпускать автомобили, глава региона не уточнил.

