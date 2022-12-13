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    Калининградский «Автотор» запустил конвейер в партнерстве с китайцами. Что он будет выпускать — пока тайна

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    Автомобильный завод «Автотор» возобновил сборку машин, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов 13 декабря в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, предприятие заключило соглашение с тремя китайскими компаниями.

    «Уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до 2 тыс. автомобилей», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Какие компании стали партнерами предприятия и под какими брендами будут выпускать автомобили, глава региона не уточнил.

    В ходе тестовой сборки уже «выпущено несколько сотен авто», добавил Алиханов. В следующем году с конвейера может сойти от 50 тыс. до 100 тыс. автомобилей. «Это далеко от тех показателей, которые мы демонстрировали в прошлые годы — это 200–220 тыс. автомобилей. Но мы очень надеемся, что работа по поиску новых партнеров будет продолжена», — сказал губернатор.

    В самом «Автоторе» также не стали называть партнеров, сославшись на то, что сейчас идёт лишь подготовка к запуску производства. «Выпуск опытно-промышленной партии — это необходимый этап технологического процесса по подготовке к серийному производству. Как только будем готовы к выпуску товарной продукции, официально объявим о планах и перспективах совместно с партнерами», — заявили в пресс-службе.

    Заявление Антона Алиханова о выпуске 1,5–2 тыс. автомобилей до конца года на заводе комментировать не стали.

    Калининградский завод «Автотор» осуществлял сборку BMW, Kia и Hyundai. Предприятие остановило работу в начале октября 2022 года из-за нехватки комплектующих.

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