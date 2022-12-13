Калининградский «Автотор» запустил конвейер в партнерстве с китайцами. Что он будет выпускать — пока тайна

Автомобильный завод «Автотор» возобновил сборку машин, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов 13 декабря в интервью телеканалу «Россия-24». По его словам, предприятие заключило соглашение с тремя китайскими компаниями.
«Уже идет сборка, на прошлой неделе она началась. До конца года они планируют выпустить от 1,5 до
Какие компании стали партнерами предприятия и под какими брендами будут выпускать автомобили, глава региона не уточнил.
В ходе тестовой сборки уже «выпущено несколько сотен авто», добавил Алиханов. В следующем году с конвейера может сойти от 50 тыс. до 100 тыс. автомобилей. «Это далеко от тех показателей, которые мы демонстрировали в прошлые годы — это 200–220 тыс. автомобилей. Но мы очень надеемся, что работа по поиску новых партнеров будет продолжена», — сказал губернатор.
В самом «Автоторе» также не стали называть партнеров, сославшись на то, что сейчас идёт лишь подготовка к запуску производства. «Выпуск опытно-промышленной партии — это необходимый этап технологического процесса по подготовке к серийному производству. Как только будем готовы к выпуску товарной продукции, официально объявим о планах и перспективах совместно с партнерами», — заявили в пресс-службе.
Заявление Антона Алиханова о выпуске 1,5–2 тыс. автомобилей до конца года на заводе комментировать не стали.
Калининградский завод «Автотор» осуществлял сборку BMW, Kia и Hyundai. Предприятие остановило работу в начале октября 2022 года из-за нехватки комплектующих.