В полицию «прилетела» жалоба на блогера Пашаева. Автор — теща

Имя блогера Эмиля Пашаева снова обсуждают в Петербурге. На сей раз всплеск интереса связан с обращением, которое в полицию направила некая Екатерина. Женщина обвинила Пашаева в беспардонном поведении. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 января.



«Потерпевшая» воспользовалась сайтом ГУ МВД, чтобы направить электронное обращение. В документе она указала, что блогер якобы караулит ее у дома и вымогает деньги. Материал зарегистрирован в понедельник, полиция выясняет обстоятельства.



Сам Эмиль Пашаев в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что знает автора жалобы, это мать девушки, с которой он сейчас живет. Однако факт вымогательства денег и преследования он отрицает.

