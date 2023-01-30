В полицию «прилетела» жалоба на блогера Пашаева. Автор — теща

Имя блогера Эмиля Пашаева снова обсуждают в Петербурге. На сей раз всплеск интереса связан с обращением, которое в полицию направила некая Екатерина. Женщина обвинила Пашаева в беспардонном поведении. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 января.
«Потерпевшая» воспользовалась сайтом ГУ МВД, чтобы направить электронное обращение. В документе она указала, что блогер якобы караулит ее у дома и вымогает деньги. Материал зарегистрирован в понедельник, полиция выясняет обстоятельства.
Сам Эмиль Пашаев в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что знает автора жалобы, это мать девушки, с которой он сейчас живет. Однако факт вымогательства денег и преследования он отрицает.
«Нет, не преследовал и не собирался, так как живу с ее дочкой. А за что [у нее] вымогают деньги? Узнаете, скажите хоть. Тоже буду знать», — заявил Пашаев.
По его словам, «та сторона» также отрицает подачу какого-либо обращения.
Эмиль Пашаев в 2021 году осуждался за угрозы в адрес полицейского. Впрочем, после приговора блогер был освобожден в зале суда.