    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    734мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    В полицию «прилетела» жалоба на блогера Пашаева. Автор — теща

    645
    2 комментария

    Имя блогера Эмиля Пашаева снова обсуждают в Петербурге. На сей раз всплеск интереса связан с обращением, которое в полицию направила некая Екатерина. Женщина обвинила Пашаева в беспардонном поведении. Об этом «Фонтанке» стало известно 30 января.

    «Потерпевшая» воспользовалась сайтом ГУ МВД, чтобы направить электронное обращение. В документе она указала, что блогер якобы караулит ее у дома и вымогает деньги. Материал зарегистрирован в понедельник, полиция выясняет обстоятельства.

    Сам Эмиль Пашаев в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что знает автора жалобы, это мать девушки, с которой он сейчас живет. Однако факт вымогательства денег и преследования он отрицает.

    «Нет, не преследовал и не собирался, так как живу с ее дочкой. А за что [у нее] вымогают деньги? Узнаете, скажите хоть. Тоже буду знать», — заявил Пашаев.

    По его словам, «та сторона» также отрицает подачу какого-либо обращения.

    Эмиль Пашаев в 2021 году осуждался за угрозы в адрес полицейского. Впрочем, после приговора блогер был освобожден в зале суда.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close