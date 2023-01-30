Из-за молодежных «актов любви» в ставропольском городе могут закрыть туалеты. Такой мерой грозит градоначальник

Мэр ставропольского города-курорта Железноводска Евгений Бакулин пригрозил закрыть туалеты в парке на Аллее любви из-за «актов любви» среди молодежи. Об этом градоначальник 30 января написал в своем Telegram-канале.
«Узнал такую проблему, с которой столкнулся МУП «Курортный парк» при уборке туалетов на новой Аллее любви. А трудности в том, что они постоянно закрыты», — сетует градоначальник.
По его словам, молодежь пристрастилась надолго закрываться в новых туалетах и устраивать там «акты любви» — после юного поколения в туалетах остаются «предметы контрацепции».
«Я понимаю, название говорит само за себя, но я все жду, когда же проснется совесть?! Они были построены не как модульные бордели для уединения, все-таки они для человеческих потребностей, но не таких», — продолжает он.
Мэр Железноводска пишет, что не хочет принимать жесткие меры и закрывать туалеты, но «такой формат поведения» заставляет, уточняет он, поступить именно так.