Отца чемпиона Australian Open не стали наказывать за фото с российским флагом

Срджан Джокович, отец теннисиста Новака Джоковича, избежал наказания от организаторов турнира Australian Open за фотографию с российским флагом. Об этом пишет Tennis Up to Date со ссылкой на исполнительного директора Федерации тенниса Австралии и директора турнира Крейга Тайли.



«Это его решение. Мы оставим это решение за ним, в итоге он должен будет сделать заявление. Он не нарушил правила проведения турнира. Это было непреднамеренно, и я согласен с ним, что это не было направлено на причинение кому-либо вреда», — заявил Тайли.

