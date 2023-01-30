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    Отца чемпиона Australian Open не стали наказывать за фото с российским флагом

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    Срджан Джокович, отец теннисиста Новака Джоковича, избежал наказания от организаторов турнира Australian Open за фотографию с российским флагом. Об этом пишет Tennis Up to Date со ссылкой на исполнительного директора Федерации тенниса Австралии и директора турнира Крейга Тайли.

    «Это его решение. Мы оставим это решение за ним, в итоге он должен будет сделать заявление. Он не нарушил правила проведения турнира. Это было непреднамеренно, и я согласен с ним, что это не было направлено на причинение кому-либо вреда», — заявил Тайли.

    Напомним, что отец Новака Джоковича позировал со зрителями Australian Open, которые принесли на стадион российский флаг с портретом Владимира Путина. На видео Срджан Джокович также произносит фразу: «Да здравствуют русские!»

    Сам Новак Джокович стал победителем Australian Open.

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