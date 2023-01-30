Обвиняемый в гибели петербурженки в Монастырке будет лечить разбитое сердце у психиатров

Без приговора осталось убийство женщины в центре Петербурга. Столкнувшего её в воду и не позволившего выплыть Илью Филимонова ждут в психбольнице.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 30 января, постановление о применении принудительных мер медицинского характера 26-летнему Филимонову вынесено в Смольнинской районном суде. Следственный изолятор он сменит на психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.



В СИЗО Филимонов находится с августа. На начало 2023 года у него были иные планы. На заседании летом он рассуждал о ядерной войне: «Буквально 4 месяца и всё». Провести их под стражей был не против.

