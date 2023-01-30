Обвиняемый в гибели петербурженки в Монастырке будет лечить разбитое сердце у психиатров

Без приговора осталось убийство женщины в центре Петербурга. Столкнувшего её в воду и не позволившего выплыть Илью Филимонова ждут в психбольнице.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 30 января, постановление о применении принудительных мер медицинского характера 26-летнему Филимонову вынесено в Смольнинской районном суде. Следственный изолятор он сменит на психиатрическую больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.
В СИЗО Филимонов находится с августа. На начало 2023 года у него были иные планы. На заседании летом он рассуждал о ядерной войне: «Буквально 4 месяца и всё». Провести их под стражей был не против.
Филимонову вменяют убийство. По версии следствия, 8 августа он толкнул в Монастырку 33-летнюю знакомую, схватил её за шею и утопил.
Полиция нашла его в ночлежном доме на Кременчугской. В соцсетях молодой человек называл себя видеоблогером. На YouTube-канале немногочисленном подписчикам рассказывал о своей большой и невзаимной любви к Алине.