«Неподтвержденные доходы». Экс-начальнику Кингисеппской таможни пришлось лишиться двухэтажной квартиры

Двухэтажную квартиру экс-начальника Кингисеппской таможни обратили в доход государства. Об этом просила Северо-Западная транспортная прокуратура.
Квартира в Пушкинском районе Петербурга стоила более 9 миллионов рублей, сообщает 30 января пресс-служба ведомства. Ее оформили на третье лицо, чтобы скрыть, что она принадлежит начальнику таможни.
«Установлено, что бывший начальник Кингисеппской таможни в период прохождения государственной службы приобрел на неподтвержденные доходы 2-этажную квартиру», — говорится в сообщении.
Череповецкий городской суд Вологодской области признал требования прокуратуры законными.
Почти год назад экс-начальника Кингисеппской таможни таким же образом лишили квартиры и загородной базы отдыха общей стоимостью более 38 миллионов рублей, писало издание 47news. Решение принимал Череповецкий горсуд. Сообщалось, что речь идет о Сергее Слепухине, которого отправили в колонию строгого режима за взятку в 27 тысяч долларов.