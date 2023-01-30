    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    734мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    «Неподтвержденные доходы». Экс-начальнику Кингисеппской таможни пришлось лишиться двухэтажной квартиры

    3652
    3 комментария

    Двухэтажную квартиру экс-начальника Кингисеппской таможни обратили в доход государства. Об этом просила Северо-Западная транспортная прокуратура.

    Квартира в Пушкинском районе Петербурга стоила более 9 миллионов рублей, сообщает 30 января пресс-служба ведомства. Ее оформили на третье лицо, чтобы скрыть, что она принадлежит начальнику таможни.

    «Установлено, что бывший начальник Кингисеппской таможни в период прохождения государственной службы приобрел на неподтвержденные доходы 2-этажную квартиру», — говорится в сообщении.

    Череповецкий городской суд Вологодской области признал требования прокуратуры законными.

    Почти год назад экс-начальника Кингисеппской таможни таким же образом лишили квартиры и загородной базы отдыха общей стоимостью более 38 миллионов рублей, писало издание 47news. Решение принимал Череповецкий горсуд. Сообщалось, что речь идет о Сергее Слепухине, которого отправили в колонию строгого режима за взятку в 27 тысяч долларов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВзяткаТаможенникТаможня
    ЛАЙК8
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close