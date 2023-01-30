«Неподтвержденные доходы». Экс-начальнику Кингисеппской таможни пришлось лишиться двухэтажной квартиры

Двухэтажную квартиру экс-начальника Кингисеппской таможни обратили в доход государства. Об этом просила Северо-Западная транспортная прокуратура.



Квартира в Пушкинском районе Петербурга стоила более 9 миллионов рублей, сообщает 30 января пресс-служба ведомства. Ее оформили на третье лицо, чтобы скрыть, что она принадлежит начальнику таможни.



«Установлено, что бывший начальник Кингисеппской таможни в период прохождения государственной службы приобрел на неподтвержденные доходы 2-этажную квартиру», — говорится в сообщении.

