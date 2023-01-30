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    Петербург и Ереван связал еще один воздушный путь. Fly Arna открыла рейсы

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    Из Петербурга в Ереван трижды в неделю будут летать рейсы Fly Arna — лоукост-перевозчика из Армении. Об этом 30 января сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

    Авиакомпания открыла рейсы накануне. В честь события пятому пассажиру — стилисту из Еревана Тамаре Адалян вручили подарочные наборы и сертификат на обслуживание в бизнес-салоне. Путешественники смогут летать из Петербурга до ее родного города по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320.

    Учредитель авиакомпании — Air Arabia Group, крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока. Fly Arna также отправляет самолеты в Тбилиси, Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

    Петербург и Ереван будут связаны 14 рейсами в неделю. Туда летают также «Россия», Utair и FlyOne Armenia.

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    ЕреванПулковоАвиарейсАэропорт Пулково
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    Комментарии 4

    Otkating30 Янв 2023 в 09:23
    И зачем?
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